17 февраля 2026
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" и "Маккаби" сыграли вничью

Футбол
время публикации: 17 февраля 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 08:34
Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" и "Маккаби" сыграли вничью
AP Photo/Joan Monfort

В центральном матче двадцать третьего тура чемпионата Израиля по футболу "Бейтар" сыграл вничью с "Маккаби" (Тель-Авив) 0:0.

Большинство израильских спортивных СМИ сходятся в оценке результата "ничья в полузу "Апоэля" (Беэр-Шева)".

"Бейтар" (второе место) отстает от южан на 6 очков. "Маккаби" (четвертое) - на 11.

Впервые "Маккаби" не победил под руководством Ронни Дейлы.

"Бейтар" владел преимуществом, особенно во втором тайме. Только Ади Йона упустил три голевых момента.

С другой стороны, "Маккаби" забил дважды. Оба гола были отменены из-за офсайдов.

