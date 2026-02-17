Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" и "Маккаби" сыграли вничью
В центральном матче двадцать третьего тура чемпионата Израиля по футболу "Бейтар" сыграл вничью с "Маккаби" (Тель-Авив) 0:0.
Большинство израильских спортивных СМИ сходятся в оценке результата "ничья в полузу "Апоэля" (Беэр-Шева)".
"Бейтар" (второе место) отстает от южан на 6 очков. "Маккаби" (четвертое) - на 11.
Впервые "Маккаби" не победил под руководством Ронни Дейлы.
"Бейтар" владел преимуществом, особенно во втором тайме. Только Ади Йона упустил три голевых момента.
С другой стороны, "Маккаби" забил дважды. Оба гола были отменены из-за офсайдов.
