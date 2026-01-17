x
17 января 2026
Спорт

Футбол. Чемпионат Германии. "Перестрелка" в Бремене

Футбол
время публикации: 17 января 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 11:21
Футбол. Чемпионат Германии. "Перестрелка" в Бремене
AP Photo/Martin Meissner

В матче восемнадцатого тура чемпионата Германии "Вердер" сыграл вничью с "Айнтрахтом" 3:3.

В 2026 году "Айнтрахт" два матча завершил со счетом 3:3.

На 36-й секунде матча Калимуэндо перебросил мяч через вратаря хозяев 0:1.

На 29-й минуте Джастин Нджинма сравнял счет 1:1.

На 56-й минуте Намди Коллинз вывел гостей вперед 1:2.

"Музыканты" сумели забить два гола за 3 минуты.

На четвертой минуте компенсированного времени Ансгар Кнауфф сравнял счет 3:3.

Спорт
