Футбол. Чемпионат Германии. "Перестрелка" в Бремене
время публикации: 17 января 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 11:21
В матче восемнадцатого тура чемпионата Германии "Вердер" сыграл вничью с "Айнтрахтом" 3:3.
В 2026 году "Айнтрахт" два матча завершил со счетом 3:3.
На 36-й секунде матча Калимуэндо перебросил мяч через вратаря хозяев 0:1.
На 29-й минуте Джастин Нджинма сравнял счет 1:1.
На 56-й минуте Намди Коллинз вывел гостей вперед 1:2.
"Музыканты" сумели забить два гола за 3 минуты.
На четвертой минуте компенсированного времени Ансгар Кнауфф сравнял счет 3:3.
