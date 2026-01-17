Антирекорд Бобровского. "Сент-Луис" повторил рекорд. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Флориду" 9:1.

Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 9:1

Две шайбы забросил Тейлор Холл.

4 (3 + 1) очка набрал Николай Элерс. Это его первый хет-трик за "Каролину".

Сергей Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил 9 голов в одном матче.

Последний раз "Каролина" забивала 9 голов в одном матче 7 апреля 2009 года (9:0 победа над "Айлендерс").

Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс 4:2

"Акулы" вели в счете 2:1.

После двух периодов 2:2.

Победный гол на 45-й минуте забил Дилан Ларкин.Это его 266-й гол - десятое место в списке бомбардиров "Детройта".

Три результативные передачи сделал Лукас Реймонд.

Алекс деБринкат (Детройт) открыл счет на 7-й минуте. Он в восьмом сезоне забил не менее 25 голов.

Сент-Луис Блюз - Тампа-Бей Лайтнинг 3:2 (буллиты)

После первого периода "Сент-Луис" вел в счете 2:0.

"Сент-Луис" повторил клубный рекорд, одержав 11-ю победу подряд.

Колорадо Эвеланш - Нешвилл Прэдэйторз 3:7

"Колорадо" потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Прервалась сеотя из 22 домашних матчей, в которых "Колорадо" набирал очки.

4 (3 + 1) очка набрал Райан О`Рейлли.

По 3 очка набрали хоккеисты "Нешвилла" Филип Форсберг (1 + 2) и Роман Йоси (0 + 3).

Лос-Анджелес Кингз - Анахайм Дакс 2:3 (буллиты)

"Кингз" выигрывали 2:0.

"Анахайм" выиграл все серии буллитов в этом сезоне (5:0).