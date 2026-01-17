Фигурное катание. Чемпионом Европы стал грузинский фигурист. Израильтянин занял 7-е место
время публикации: 17 января 2026 г., 20:27 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 20:27
В Шеффилде продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.
В соревнованиях мужчин победил грузин Ника Эгадзе (273.00 балла).
На втором месте итальянец Маттео Риццо (256.37), занимавший после короткой программы четвертое место.
Бронзовую медаль завоевал Георгий Рештенко (Чехия) (238.27), занявший в кроткой программе восьмое место.
Израильтянин Тамир Куперман занял седьмое место (230.17).
Украинец Кирило Маршак занял восьмое место (229.25).
