Победа "Милана". Достижение Орсолини. Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 16 января 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 09:38
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Италии. "Милан" в гостях обыграл "Комо" 3:1.
Верона - Болонья 2:3
Рикакардо Орсолини сравнял счет 1:1 и набрал 100-е очко в матчах за "Болонью" по системе "гол + пас" (72 + 28).
"Болонья" прервала серию из 5 матчей без побед и поднялась на 8-е место.
Комо - Милан 1:3
После первого тайма ничья 1:1.
Во втором тайме два гола забил Адриан Рабьо (1 сентября перешел из "Марселя").
"Милан" занимает второе место, отставая от "Интера" на 3 очка.
Ссылки по теме