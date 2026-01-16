x
Спорт

Победа "Милана". Достижение Орсолини. Результаты матчей чемпионата Италии

Футбол
время публикации: 16 января 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 09:38
Победа "Милана". Достижение Орсолини. Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Antonio Calanni

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Италии. "Милан" в гостях обыграл "Комо" 3:1.

Верона - Болонья 2:3

Рикакардо Орсолини сравнял счет 1:1 и набрал 100-е очко в матчах за "Болонью" по системе "гол + пас" (72 + 28).

"Болонья" прервала серию из 5 матчей без побед и поднялась на 8-е место.

Комо - Милан 1:3

После первого тайма ничья 1:1.

Во втором тайме два гола забил Адриан Рабьо (1 сентября перешел из "Марселя").

"Милан" занимает второе место, отставая от "Интера" на 3 очка.

