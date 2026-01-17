Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне победили словенцев
время публикации: 17 января 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 13:13
В матче второго тура квалификационного этапа чемпионата Европы по водному поло израильтяне победили словенцев.
Основное время матча завершилось вничью 11:11. В серии послематчевых пенальти израильтяне победили 4:3.
Первую четверть выиграли словенцы 3:2.
Первую половину матча выиграли израильтяне 5:4.
После трех четвертей была ничья 8:8.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026