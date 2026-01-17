x
Спорт

Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне победили словенцев

Водное поло
время публикации: 17 января 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 13:13
Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне победили словенцев
AP Photo/Vincent Thian

В матче второго тура квалификационного этапа чемпионата Европы по водному поло израильтяне победили словенцев.

Основное время матча завершилось вничью 11:11. В серии послематчевых пенальти израильтяне победили 4:3.

Первую четверть выиграли словенцы 3:2.

Первую половину матча выиграли израильтяне 5:4.

После трех четвертей была ничья 8:8.

