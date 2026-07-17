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Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) существенно усилился

Баскетбол
время публикации: 17 июля 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 08:51
Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) существенно усилился
AP Photo/Matthias Schrader

"Апоэль" (Тель-Авив) продлил контракт с американским центровым Дэном Отуру до конца сезона 2028-29 годов.

Дэн Отуру провел успешный сезон за "красных". Он стал одним из самых результативных "больших" Евролиги в этом сезоне.

Среднестатистические показатели в матчах Евролиги 13.9 + 6.7 подбора + 1.4 блок-шота.

Кадин Кэррингтон перешел из столичного "Апоэля" в тель-авивский.

Официальный сайт клуба сообщил о подписании трехлетнего контракта с защитником.

Баскетболист провел в столичной команде четыре сезона.

Зак Ле Дэй перешел из "Олимпии" (Милан) в тель-авивский "Апоэль".

С форвардом подписан двухлетний контракт.

"Красные" подписали однолетний контракт с чешским разыгрывающим Томашем Саторанским, который последние четыре сезона играл в "Барселоне".

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