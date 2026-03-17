Две футболистки сборной Ирана, попросившие убежище в Австралии, начали тренировки в Брисбене

Две футболистки женской сборной Ирана – Фатеме Пасандидех и Атефе Рамезанисадех – впервые появились на публике после получения убежища в Австралии: они провели тренировку с профессиональным клубом Brisbane Roar, сообщает Associated Press.

AP пишет, что обе спортсменки были сфотографированы на тренировке в клубных цветах Brisbane Roar, который выступает в женской австралийской A-League. Генеральный директор клуба Каз Патафта заявил, что команда намерена обеспечить им "поддерживающую среду" на следующем этапе. По данным агентства, футболистки находятся в нераскрываемом безопасном месте и получают помощь от австралийских властей.

Остальная часть иранской делегации покинула Малайзию и направилась в Оман. После вылета сборной с Кубка Азии Австралия предложила гуманитарные визы большинству игроков – сначала их приняли семь человек, однако затем пятеро передумали и решили вернуться в состав делегации.

История получила широкий резонанс после того, как иранские футболистки оказались перед перспективой возвращения в страну на фоне войны, начавшейся 28 февраля. Дополнительное внимание к ситуации привлекли слова иранского жесткого спортивного комментатора, назвавшего игроков "предателями военного времени" после того, как часть команды промолчала во время исполнения гимна перед первым матчем.