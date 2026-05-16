Чемпионат мира по хоккею. Австрийцы победили британцев. словаки - норвежцев

В Швейцарии продолжается чемпионат мира по хоккею. Словаки с трудом одолели норвежцев 2:1.

Великобритания - Австрия 2:5

Австрийцы мощно начали игру против новичков элиты. 3:0 на 10-й минуте. После первого периода 3:2. После второго периода 5:2.

Две шайбы в ворота британцев забросил Петер Шнайдер (Зальцбург).

Словакия - Норвегия 2:1

По точным броскам 23:19 в пользу норвежцев.

На 9-й минуте Кристиан Поспишил (Комета, Брно) открыл счет 1:0.

За 13 секунд до конца второго периода 18-летний Тинус Коблар сравнял счет 1:1.

Победный гол на 49-й минуте забил Марек Гривик (Витковице).