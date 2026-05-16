последняя новость: 21:47
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Победы финнов и канадцев

Хоккей
время публикации: 16 мая 2026 г., 20:54 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 20:54
Чемпионат мира по хоккею. Победы финнов и канадцев
AP Photo/Petr David Josek

Сборные Финляндии и Канады одержали вторые победы в матчах чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Оба фаворита играли сегодня против явных аутсайдеров. Обошлось без сенсаций.

Венгрия - Финляндия 1:4

По броскам 32:10 в пользу финнов.

В этом матче было всего три удаления - все в составе сборной Венгрии.

Италия - Канада 0:6

По броскам 41:19.

Шутаут совершил Кэмерон Талбот (Детройт Ред Уингз).

Две шайбы забил 19-летний Маклин Селебрини (Сан-Хосе Шаркс).

