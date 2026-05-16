Чемпионат мира по хоккею. Победы финнов и канадцев
время публикации: 16 мая 2026 г., 20:54 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 20:54
Сборные Финляндии и Канады одержали вторые победы в матчах чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Оба фаворита играли сегодня против явных аутсайдеров. Обошлось без сенсаций.
Венгрия - Финляндия 1:4
По броскам 32:10 в пользу финнов.
В этом матче было всего три удаления - все в составе сборной Венгрии.
Италия - Канада 0:6
По броскам 41:19.
Шутаут совершил Кэмерон Талбот (Детройт Ред Уингз).
Две шайбы забил 19-летний Маклин Селебрини (Сан-Хосе Шаркс).
