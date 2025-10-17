x
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
последняя новость: 14:23
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

100-й гол Сета Джарвиса. 31 сэйв Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 17 октября 2025 г., 14:16
100-й гол Сета Джарвиса. 31 сэйв Суэймана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Ian Maule

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" одержал гостевую волевую победу над "Лос-Анджелесом" 4:2.

Анахайм Дакс - Каролина Харикейнз 1:4

По 3 очка набрали Сэт Джарвис (2 + 1) и Шейн Гостисбеер (0 + 3). Сэт Джарвис забил 100-й и 101-й голы в лиге.

Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз 2:4

После первого периода хозяева вели в счете 2:0.

Победный гол на 47-й минуте забросил Филип Холландер. Это его дебютный гол в НХЛ.

Вегас Голден Найтс - Бостон Брюинз 6:5

"Бостон" вел в счете 1:0 и 2:1.

Две шайбы забросил Вилиам Карлссон (Вегас).

Три результативные передачи сделал Марк Стоун (Вегас). На данный момент он лучший ассистент сезона - 9 голевых передач.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 31 сэйв.

Еврейский защитник "Бостона" Джордан Харрис отыграл 13 минут 31 секунду. Показатель -1.

Спорт
