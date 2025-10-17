Евреи в НХЛ. Сезон 2025-26 годов
время публикации: 17 октября 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 07:00
В новом сезоне в клубах НХЛ играют 12 хоккеистов - евреев, 7 защитников, 4 нападающих и один вратарь.
Вратарь: Джереми Суэйман (Бостон Брюинз).
Нападающие:
Джейсон Цукер (Баффало Сейбрз),
Люк Кунин (Флорида Пантерз),
Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз),
Зак Хайман (Эдмонтон Ойлерз).
Защитники:
Джейк Уолман (Эдмонтон Ойлерз),
Люк Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз),
Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс),
Джейкоб Чикран (Вашингтон Кэпиталз),
Джордан Харрис (Бостон Брюинз),
Куинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс),
Зеэв Буюм (Миннесота Уайлд).
Еще 14 хоккеистов-евреев играют в фарм-клубах, и могут быть "подняты" (вызваны) в клубы НХЛ в случае необходимости. В том числе голкипер Девон Леви, который прошлый сезон начал в "Баффало Сейбрз", но затем был переведен в фарм.
