17 октября 2025
17 октября 2025
Спорт

Евреи в НХЛ. Сезон 2025-26 годов

Хоккей
НХЛ
время публикации: 17 октября 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 07:00
Куинн Хьюз
AP Photo/LM Otero

В новом сезоне в клубах НХЛ играют 12 хоккеистов - евреев, 7 защитников, 4 нападающих и один вратарь.

Вратарь: Джереми Суэйман (Бостон Брюинз).

Нападающие:

Джейсон Цукер (Баффало Сейбрз),

Люк Кунин (Флорида Пантерз),

Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз),

Зак Хайман (Эдмонтон Ойлерз).

Защитники:

Джейк Уолман (Эдмонтон Ойлерз),

Люк Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз),

Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс),

Джейкоб Чикран (Вашингтон Кэпиталз),

Джордан Харрис (Бостон Брюинз),

Куинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс),

Зеэв Буюм (Миннесота Уайлд).

Еще 14 хоккеистов-евреев играют в фарм-клубах, и могут быть "подняты" (вызваны) в клубы НХЛ в случае необходимости. В том числе голкипер Девон Леви, который прошлый сезон начал в "Баффало Сейбрз", но затем был переведен в фарм.

