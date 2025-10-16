Дубль Цукера. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" разгромил "Оттаву" в сверхрезультативном матче 8:4.

Баффало Сейбрз - Оттава Сенаторз 8:4

"Баффало" победил "Оттаву" в пятом матче подряд.

В начале второго периода "Оттава" вела в счете 2:1.

4 результативных передачи сделал Зак Бенсон (Баффало).

Во втором периоде еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер дважды реализовал численное преимущество.

По два гола забили нападающие "клинков" Райан Маклеод и Джек Куинн.

Впервые с марта 2018 года "Баффало" забил четыре гола в большинстве в одном матче.

Детройт Ред Уингз - Флорида Пантерз 4:1

Антон Лунделл (Флорида) провел 300-й матч в НХЛ. В юбилейной игре он отметился голевой передачей.

Две шайбы забросил Мейсон Эпплтон.

Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэк Хоукс 3:8

После первого периода ничья 2:2.

По 3 очка набрали хоккеисты "Чикаго" 20-летний Коннор Бедард (0 + 3) и Лукас Рейхель (2 + 1).

"Ястребы" забили 8 голов в одном матче впервые с марта 2022 года.

"Чикаго" в 8-й раз забивает не менее 8 голов в ворота "Сент-Луиса".

Форвард "Блюз" Джейк Нейборс забил гол и сделал результативную передачу - 100-е и 101-е очко в матчах НХЛ.

Юта Маммот - Калгари Флэймз 3:1