Хет-трик Хорвата. Достижение Куинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Ванкувер" в гостях одержал волевую победу над "Далласом" 5:3.

Торонто Мейпл лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 (овертайм)

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 25 минут 36 секунд. Показатель -1.

Победный гол забил Остон Мэтьюз. Это его 14-й гол в овертайме.

Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз 4:2

Три шайбы (в большинстве, в меньшинстве и в пустые ворота) забросил Бо Хорват. Первый хет-трик Хорвата с октября 2019 года.

Даллас Старз - Ванкувер Кэнакс 3:5

После первого периода "Даллас" вел в счете 2:0.

Второй период выиграли гости 4:0.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз забил гол и сделал голевую передачу. Он стал шестым защитником "Ванкувера", забившим не менее 60 голов.