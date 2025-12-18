Футбол. Манор Соломон вышел на замену. "Вильярреал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
время публикации: 18 декабря 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 11:39
В 1/16 финала Кубка Короля (Кубка Испании) "Вильярреал" сенсационно проиграл "Расингу" (Сантандер) 1:2.
"Расинг" уже довольно давно играет во втором дивизионе.
Израильский полузащитник "Вильярреала" Манор Соломон на 83-й минуте заменил Жоржа Микаутадзе.
Оба гола в ворота фаворита забил в первые полчаса матча воспитанник "Вильярреала" Хуан Арана.
На 86-й минуте Айозе Перес сократил отставание.
