Футбол. Манор Соломон вышел на замену. "Вильярреал" сенсационно вылетел из Кубка Испании

В 1/16 финала Кубка Короля (Кубка Испании) "Вильярреал" сенсационно проиграл "Расингу" (Сантандер) 1:2.

"Расинг" уже довольно давно играет во втором дивизионе.

Израильский полузащитник "Вильярреала" Манор Соломон на 83-й минуте заменил Жоржа Микаутадзе.

Оба гола в ворота фаворита забил в первые полчаса матча воспитанник "Вильярреала" Хуан Арана.

На 86-й минуте Айозе Перес сократил отставание.