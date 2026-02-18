Лига чемпионов. Матч "Реала" был прерван из-за проявлений расисзма. Моуриньо удалили

Матч первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов "Бенфика" - "Реал" получился скандальным.

На 50-й минуте Винисиус Жуниор забил гол. Однако с центра поля португальцы начали только на 59-й минуте.

Винисиус Жуниор сигнализировал судье о расистском оскорблении.

Причем показал, что его оскорбил полузащитник хозяев Джанлука Престианни.

После этого матч был прерван на 9 минут.

На 86-й минуте был удавлен тренер "Бенфики" (и бывший тренер "Реала") Жозе Моуриньо.

"Реал" победил 1:0.