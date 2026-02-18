x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 00:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 00:53
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. Матч "Реала" был прерван из-за проявлений расисзма. Моуриньо удалили

Футбол
Лига чемпионов
Скандалы в спорте
время публикации: 18 февраля 2026 г., 00:04 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 00:04
Лига чемпионов. Матч "Реала" был прерван из-за проявлений расисзма. Моуриньо удалили
AP Photo/Pedro Rocha

Матч первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов "Бенфика" - "Реал" получился скандальным.

На 50-й минуте Винисиус Жуниор забил гол. Однако с центра поля португальцы начали только на 59-й минуте.

Винисиус Жуниор сигнализировал судье о расистском оскорблении.

Причем показал, что его оскорбил полузащитник хозяев Джанлука Престианни.

После этого матч был прерван на 9 минут.

На 86-й минуте был удавлен тренер "Бенфики" (и бывший тренер "Реала") Жозе Моуриньо.

"Реал" победил 1:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Сюрприз Лиги чемпионов. "Галатасарай" разгромил "Ювентус"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Футбол. Чемпионат Италии. Омри Гандельман забил. "Лечче" победил
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Сенсация чемпионата Испании. "Барселона" проиграла в каталонском дерби
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" и "Маккаби" сыграли вничью