Лига чемпионов. Матч "Реала" был прерван из-за проявлений расисзма. Моуриньо удалили
время публикации: 18 февраля 2026 г., 00:04 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 00:04
Матч первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов "Бенфика" - "Реал" получился скандальным.
На 50-й минуте Винисиус Жуниор забил гол. Однако с центра поля португальцы начали только на 59-й минуте.
Винисиус Жуниор сигнализировал судье о расистском оскорблении.
Причем показал, что его оскорбил полузащитник хозяев Джанлука Престианни.
После этого матч был прерван на 9 минут.
На 86-й минуте был удавлен тренер "Бенфики" (и бывший тренер "Реала") Жозе Моуриньо.
"Реал" победил 1:0.
