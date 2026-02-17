Сенсация чемпионата Испании. "Барселона" проиграла в каталонском дерби

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Испании произошла сенсация. "Барселона" проиграла "Жироне" 1:2.

"Барселона" потерпела второе поражение в последних пяти играх и отстает от лидирующего "Реала" на 2 очка.

Интересна статистика матча, особкнно статистика ударов. Фаворит владел мячом 71% игрового времени. Преимущество по ударам 27:13, по угловым 7:3.

Но по точным ударам преимущество у хозяев 9:4. Из 27 ударов "Барселоны" точными были только 4.

На 17-й минуте Ламин Ямаль вышел один на один, но не сумел переиграть Гассанигу.На 45-й минуте Ямаль не реализовал пенальти. Мяч попал в штангу.

На 59-й минуте "Барселона" подала угловой. Кубарси открыл счет 0:1.

Через 3 минуты Ванат прострелил. Тома Лемар сравнял счет 1:1.

На 72-й минуте гол "Жироны" был отменен.

На 86-й минуте Фран Бельтран пробил в нижний угол 2:1.

На 9-й минут е компенсированного времени "Жирона" осталась в меньшинстве. Хоэль Рока очень грубо сыграл против Ямаля и был удален.