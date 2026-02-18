Олимпиада. Хоккей. Шведы разгромили сборную Латвии и вышли в четвертьфинал
время публикации: 18 февраля 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 07:25
Сборная Швеции вышла в четвертьфинал мужского хоккейного турнира олимпиады, где сыграет с командой США.
Щведы разгромили сборную Латвии 5:1.
В матчах первой стадии сюрпризов не произошло. Фавориты вышли в четвертьфинал.
Четвертьфинальные пары (матчи состоятся 18 февраля):
Канада - Чехия
США - Швеция
Словакия - Германия
Финляндия - Швейцария.
