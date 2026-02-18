x
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Шведы разгромили сборную Латвии и вышли в четвертьфинал

Зимняя Олимпиада 2026
Хоккей
время публикации: 18 февраля 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 07:25
Олимпиада. Хоккей. Шведы разгромили сборную Латвии и вышли в четвертьфинал
AP Photo/Petr David Josek

Сборная Швеции вышла в четвертьфинал мужского хоккейного турнира олимпиады, где сыграет с командой США.

Щведы разгромили сборную Латвии 5:1.

В матчах первой стадии сюрпризов не произошло. Фавориты вышли в четвертьфинал.

Четвертьфинальные пары (матчи состоятся 18 февраля):

Канада - Чехия

США - Швеция

Словакия - Германия

Финляндия - Швейцария.

