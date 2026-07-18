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Чемпионат Сербии. Израильтянин дебютировал за "Црвену звезду"

Футбол
время публикации: 18 июля 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 10:19
Чемпионат Сербии. Израильтянин дебютировал за "Црвену звезду"
AP Photo/Antonio Calanni

В матче первого тура чемпионата Сербии "Црвена звезда" (Белград) разгромила "Мачву" 5:0.

За белградский клуб дебютировали израильский полузащитник Мохаммед Абу Фани (1 июля перешел из "Ференцвароша") (отыграл весь матч) и кипрский вингер Лойзос Лойзу (1 июля перешел из "Апоэля" (Тель-Авив)) (заменен на 63-й минуте).

В первом тайме отличились бывший форвард "Львова" Бруну Дуарте и бывший полузащитник "Милана" Раде Крунич.

Гол в свои ворота забил Исса Коне (в прошлом сезоне играл за австрийский ЛАСК, Линц).

После перерыва дважды отличился Василие Костов.

Бруну Дуарте сделал три результативные передачи.

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