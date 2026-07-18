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Спорт

Мохамед Салах перешел в "Бешикташ"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 18 июля 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 07:49
Мохамед Салах перешел в "Бешикташ"
AP Photo/Erik S. Lesser

Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщают британские и испанские СМИ.

Контракт с 34-летним футболистом подписан по формуле "1 + 1".

С 2017 года египтянин выступал за "Ливерпуль", с которым дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов 2019 года, обладателем Суперкубка УЕФА 2019 года, победителем клубного чемпионата мира 2019 года.

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