Мохамед Салах перешел в "Бешикташ"

Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщают британские и испанские СМИ.

Контракт с 34-летним футболистом подписан по формуле "1 + 1".

С 2017 года египтянин выступал за "Ливерпуль", с которым дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов 2019 года, обладателем Суперкубка УЕФА 2019 года, победителем клубного чемпионата мира 2019 года.