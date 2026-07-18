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Баскетбол. Элайджа Брайант продлил контракт с тель-авивским "Апоэлем"

Баскетбол
время публикации: 18 июля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 15:41
Баскетбол. Элайджа Брайант продлил контракт с тель-авивским "Апоэлем"
AP Photo/Matthias Schrader

Сайт тель-авивского "Апоэля" сообщает о продлении контракта с Элайджей Брайантом.

Один из лидеров "красных" останется в клубе еще на три сезона.

Элайджа Брайант выступает за "Апоэль" с 2025 года.

Он -чемпион НБА 2021 года в составе "Милуоки Бакс".

Ранее Элайджа Брайант выступал в Израиле за "Апоэль" (Эйлат) и "Маккаби" (Тель-Авив).

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