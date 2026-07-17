Баскетбол. Новости израильского трансферного рынка
время публикации: 17 июля 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 10:18
"Ирони" (Нес-Циона) подписал двухлетний контракт с американским разыгрывающим Пэрисом Ли.
В прошлом сезоне он играл за УНИКС (Казань).
Пэрис Ли раньше выступал за "Монако", АСВЕЛ и "Панатинаикос".
У него в активе 128 матчей в евролиге.
"Маккаби" (Ришон ле-Цион) подписал однолетний контракт с американским нападающим Тре Кингом.
Последние два сезона баскетболист играл за "Сиу Фолс Скайфорс" и "Остин Сперз".
"Апоэль" (Холон) подписал однолетний контракт с американским форвардом Грегом Ли.
Ранее он выступал в чемпионатах Чехии, Венгрии, Португалии и Франции.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2026