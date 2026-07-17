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Баскетбол. Новости израильского трансферного рынка

Баскетбол
время публикации: 17 июля 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 10:18
Баскетбол. Новости израильского трансферного рынка
AP Photo/John Locher

"Ирони" (Нес-Циона) подписал двухлетний контракт с американским разыгрывающим Пэрисом Ли.

В прошлом сезоне он играл за УНИКС (Казань).

Пэрис Ли раньше выступал за "Монако", АСВЕЛ и "Панатинаикос".

У него в активе 128 матчей в евролиге.

"Маккаби" (Ришон ле-Цион) подписал однолетний контракт с американским нападающим Тре Кингом.

Последние два сезона баскетболист играл за "Сиу Фолс Скайфорс" и "Остин Сперз".

"Апоэль" (Холон) подписал однолетний контракт с американским форвардом Грегом Ли.

Ранее он выступал в чемпионатах Чехии, Венгрии, Португалии и Франции.

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