World Baseball Classic. Победила сборная Венесуэлы

Победителем чемпионата мира по бейсболу стала сборная Венесуэлы.

В финале World Baseball Classic, который проходил в Майами, венесуэльцы победили сборную США 3:2.

Бронзовые медали завоевала сборная Доминиканской республики. Итальянцы заняли четвертое место.

Самым ценным игроком турнира признан Майкель Гарсиа (Венесуэла).

Право выступить на олимпиаде 2028 года завоевали сборные Венесуэлы (это будет олимпийский дебют) и Доминиканской республики. Американцы это право получили как хозяева турнира.