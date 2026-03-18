18 марта 2026
Спорт

World Baseball Classic. Победила сборная Венесуэлы

время публикации: 18 марта 2026 г., 07:45 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 07:45
Победителем чемпионата мира по бейсболу стала сборная Венесуэлы.

В финале World Baseball Classic, который проходил в Майами, венесуэльцы победили сборную США 3:2.

Бронзовые медали завоевала сборная Доминиканской республики. Итальянцы заняли четвертое место.

Самым ценным игроком турнира признан Майкель Гарсиа (Венесуэла).

Право выступить на олимпиаде 2028 года завоевали сборные Венесуэлы (это будет олимпийский дебют) и Доминиканской республики. Американцы это право получили как хозяева турнира.

