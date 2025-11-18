x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионка Паралимпиады 2020 умерла в возрасте 28 лет

Велоспорт
Австралия
время публикации: 18 ноября 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 08:44
Австралийская паралимпийская велогонщица Пейдж Греко
Австралийская паралимпийская велогонщица Пейдж Греко, олимпийская чемпионка Токио-2020, скончалась 16 ноября в возрасте 28 лет после неожиданного ухудшения состояния здоровья у себя дома в Аделаиде.

О ее смерти сообщили близкие и федерация AusCycling.

Пейдж Греко родилась в 1997 году в Мельбурне с детским церебральным параличом, который в основном затрагивал правую сторону тела. Сначала она занималась легкой атлетикой, но позже перешла в паравелоспорт и быстро стала одной из лидеров сборной Австралии.

На Паралимпиаде в Токио она завоевала "золото" в индивидуальной гонке преследования C1-3 на 3000 м, установив мировой рекорд, а также две бронзовые медали в шоссейной гонке и индивидуальной гонке с раздельным стартом. Помимо этого, на ее счету – многочисленные медали чемпионатов мира и этапов Кубка мира.

