x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 12:40
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умерла известная советская спортсменка и украинский тренер

Прыжки в воду
время публикации: 14 ноября 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 12:11
Умерла известная советская спортсменка и украинский тренер
AP Photo/Claudia Rosel

13 ноября во Львове умерла Оксана Барнева, сообщает сайт Федерации Украины по прыжкам в воду.

Оксана Барнева - мастер спорта СССР по прыжкам в воду, серебряный призер чемпионата СССР, неоднократная победительница и медалистка всесоюзных и украинских соревнований.

Она пять лет выступала за сборную СССР.

Оксана Барнева была одним из самых опытных тренеров Украины по прыжкам в воду.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

Умер известный советский футболист, чемпион Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Умер легендарный нападающий "Пахтакора"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

Умер легендарный футбольный тренер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Тренер умер во время матча чемпионата Сербии