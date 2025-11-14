Умерла известная советская спортсменка и украинский тренер
время публикации: 14 ноября 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 12:11
13 ноября во Львове умерла Оксана Барнева, сообщает сайт Федерации Украины по прыжкам в воду.
Оксана Барнева - мастер спорта СССР по прыжкам в воду, серебряный призер чемпионата СССР, неоднократная победительница и медалистка всесоюзных и украинских соревнований.
Она пять лет выступала за сборную СССР.
Оксана Барнева была одним из самых опытных тренеров Украины по прыжкам в воду.
