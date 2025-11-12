Умер знаменитый советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион
время публикации: 12 ноября 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 14:19
11 ноября на 89-м году жизни умер знаменитый советский фехтовальщик Юрий Сисикин, сообщают российские СМИ.
Он двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер в командном первенстве.
Юрий Сисикин - серебряный призер Римской олимпиады в личном первенстве (фехтование на рапирах), пятикратный чемпион мира в командном первенстве.
Юрий Сисикин судил соревнованиях Московской и Сеульской олимпиад, 12 чемпионатов мира.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2025