Умер знаменитый советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион

11 ноября на 89-м году жизни умер знаменитый советский фехтовальщик Юрий Сисикин, сообщают российские СМИ.

Он двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер в командном первенстве.

Юрий Сисикин - серебряный призер Римской олимпиады в личном первенстве (фехтование на рапирах), пятикратный чемпион мира в командном первенстве.

Юрий Сисикин судил соревнованиях Московской и Сеульской олимпиад, 12 чемпионатов мира.