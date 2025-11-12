x
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
Спорт

Умер знаменитый советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион

Знаменитые спортсмены
Фехтование
время публикации: 12 ноября 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 14:19
Умер знаменитый советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион
AP Photo/Darron Cummings

11 ноября на 89-м году жизни умер знаменитый советский фехтовальщик Юрий Сисикин, сообщают российские СМИ.

Он двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер в командном первенстве.

Юрий Сисикин - серебряный призер Римской олимпиады в личном первенстве (фехтование на рапирах), пятикратный чемпион мира в командном первенстве.

Юрий Сисикин судил соревнованиях Московской и Сеульской олимпиад, 12 чемпионатов мира.

