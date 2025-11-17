Сборная Нигерии не попала на чемпионат мира. Тренер обвинил во всем колдунов

В межконтинентальный плэй-офф чемпионата мира по футболу вышла сборная Демократической республики Конго.

В полуфинале африканского плэф-й-офф конголезцы сенсационно обыграли команду Камеруна, в финале - Нигерии.

Конголезцы победили нигерийцев в серии пенальти 4:3. Основное время 1:1.

На 3-й минуте Франк Ониека (Брентфорд) вывел сборную Нигерии вперед.

На 32-й минуте Мешак Элия (12 сентября перешел из "Нанта" в "Аланияспор") сравнял счет 1:1.

У нигерийцев пенальти не забили Кэлвин Басси (Фулхэм), Мозес Саймон (перешел 1 июля из "Нанта" в "Париж") и бывший защитник "Арсенала" Сэми Аджайи (1 июля перешел из "Вест Бромвича" в "Халл"). У конголезцев: Самуэль Мутуссами (12 сентября перешел из "Сиваспора" в греческий "Атромитос") и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Наполи" Аксель Туанзебе (Ипсвич).

Тренер нигерийцев Эрик Шелль сказал, что сопернику победить в серии пенальти помогли колдуны, сообщает Foot Africa со ссылкой на интервью тренера ESPN.