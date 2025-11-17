x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 12:37
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сборная Нигерии не попала на чемпионат мира. Тренер обвинил во всем колдунов

Футбол
Сенсации
время публикации: 17 ноября 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 12:37
Сборная Нигерии не попала на чемпионат мира. Тренер обвинил во всем колдунов
AP Photo/Themba Hadebe

В межконтинентальный плэй-офф чемпионата мира по футболу вышла сборная Демократической республики Конго.

В полуфинале африканского плэф-й-офф конголезцы сенсационно обыграли команду Камеруна, в финале - Нигерии.

Конголезцы победили нигерийцев в серии пенальти 4:3. Основное время 1:1.

На 3-й минуте Франк Ониека (Брентфорд) вывел сборную Нигерии вперед.

На 32-й минуте Мешак Элия (12 сентября перешел из "Нанта" в "Аланияспор") сравнял счет 1:1.

У нигерийцев пенальти не забили Кэлвин Басси (Фулхэм), Мозес Саймон (перешел 1 июля из "Нанта" в "Париж") и бывший защитник "Арсенала" Сэми Аджайи (1 июля перешел из "Вест Бромвича" в "Халл"). У конголезцев: Самуэль Мутуссами (12 сентября перешел из "Сиваспора" в греческий "Атромитос") и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Наполи" Аксель Туанзебе (Ипсвич).

Тренер нигерийцев Эрик Шелль сказал, что сопернику победить в серии пенальти помогли колдуны, сообщает Foot Africa со ссылкой на интервью тренера ESPN.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Израильтяне разгромили сборную Молдовы. Норвежцы едут на чемпионат мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Англичане победили во всех матчах. Украинцы сыграют в стыках
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Португальцы расправились со сборной Армении и вышли на чемпионат мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

После футбольного матча умер бывший полузащитник сборной Украины