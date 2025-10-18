x
18 октября 2025
18 октября 2025
Спорт

Чемпионат Испании. "Эспаньол" победил "Овьедо"

время публикации: 18 октября 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 11:14
Чемпионат Испании. "Еспаньол" победил "Овьедо"
AP Photo/Manu Fernandez, Fil

В стартовом матче девятого тура чемпионата Испании "Эспаньол" (Барселона) победил "Овьедо" 2:0.

Это первая гостевая победа "попугаев" в сезоне.

Каталонцы поднялись на пятое место. "Овьедо" находится в зоне вылета.

Аарон Эскандель совершил восемь сэйвов, но не смог спасти "Овьедо" от седьмого поражения в девяти матчах.

На 70-й минуте Кике Гарсия (1 июля перешел из "Алавеса") после серии рикошетов затолкал мяч в сетку 0:1.

На 82-й минуте Омер эль Хилали, вышедший на замену минутой ранее, прострелил. Пере Милья отправил мяч в сетку 0:2.

