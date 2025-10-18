Япония может выйти из Азиатской конфедерации футбола и создать Восточноазиатскую федерацию футбола, утверждает "Трибуна".

По данным издания, Японская федерация футбола недовольна "манипуляциями и коррупцией в организации", а также растущим катарским влиянием.

По данным иракского телеканала UTV, японская федерация футбола недовольна спорными решениями, которые были приняты во время элитного раунда азиатской Лиги чемпионов, который проходил в Саудовской Аравии.

По мнению японцев, клуб "Виссел Кобе" "пострадал от двойных стандартов".

По данным телеканала, в случае создания Восточноазиатской федерации футбола Японию могут поддержать другие азиатские страны, в том числе Ирак, недовольные нынешним положением дел.