x
18 октября 2025
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 17:14
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Англии. "Челси" разгромил "Ноттингем Форест"

Футбол
время публикации: 18 октября 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 16:54
Чемпионат Англии. "Челси" разгромил "Ноттингем Форест"
AP Photo/Ian Walton

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Англии "Челси" в гостях разгромил "Ноттингем Форест" 3:0.

"Лесники" не смогли победить в восьмой игре под руководством Анже Постекоглу.

"Синие" выиграли четыре из последних пяти выездных матчей против "Ноттингем Форест".

В первом тайме хозяева упустили два голевых момента. Лондонцы до перерыва опасных моментов не создали. А в первые 7 минут второго тайма забили два гола и "сделали игру".

На 49-й минуте Нету прошел по флангу и навесил. 19-летний Джош Ачимпонг головой отправил мяч в сетку 0:1. На 52-й минуте Педру Нету забил ударом со штрафного 0:2.

На 84-й минуте после навеса с углового отличился Рис Джеймс.

Через 3 минуты "Челси" остался в меньшинстве. Мало Гюсто получил вторую желтую карточку за неправильный подкат.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

Японцы недовольны растущим влиянием Катара и могут расколоть Азиатскую конфедерацию футбола
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

Кадетский чемпионат мира по футболу. Джованна Ваксман забила в матче открытия
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

Чемпионат Испании. "Эспаньол" победил "Овьедо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

Чемпионат Германии. Умение реализовывать стандарты. "Боруссия" проиграла в Берлине