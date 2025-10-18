Чемпионат Англии. "Челси" разгромил "Ноттингем Форест"

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Англии "Челси" в гостях разгромил "Ноттингем Форест" 3:0.

"Лесники" не смогли победить в восьмой игре под руководством Анже Постекоглу.

"Синие" выиграли четыре из последних пяти выездных матчей против "Ноттингем Форест".

В первом тайме хозяева упустили два голевых момента. Лондонцы до перерыва опасных моментов не создали. А в первые 7 минут второго тайма забили два гола и "сделали игру".

На 49-й минуте Нету прошел по флангу и навесил. 19-летний Джош Ачимпонг головой отправил мяч в сетку 0:1. На 52-й минуте Педру Нету забил ударом со штрафного 0:2.

На 84-й минуте после навеса с углового отличился Рис Джеймс.

Через 3 минуты "Челси" остался в меньшинстве. Мало Гюсто получил вторую желтую карточку за неправильный подкат.