Спорт

Сенсация Лиги чемпионов. Норвежцы обыграли "Интер"

Футбол
Лига чемпионов
Сенсации
время публикации: 19 февраля 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 08:27
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов.

Бодо Глимт (Норвегия) - Интер (Милан, Италия) 3:1

Уроженец Израиля Никита Хайкин, защищающий ворота норвежцев, совершил три сэйва.

Брюгге (Бельгия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 3:3

Испанцы вели в счете 2:0 и 3:2.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Байер (Леверкузен, Германия) 0:2

Два гола за 4 минуты забил Патрик Шик.

Спорт
