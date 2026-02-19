Сенсация Лиги чемпионов. Норвежцы обыграли "Интер"
время публикации: 19 февраля 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 08:27
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов.
Бодо Глимт (Норвегия) - Интер (Милан, Италия) 3:1
Уроженец Израиля Никита Хайкин, защищающий ворота норвежцев, совершил три сэйва.
Брюгге (Бельгия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 3:3
Испанцы вели в счете 2:0 и 3:2.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Байер (Леверкузен, Германия) 0:2
Два гола за 4 минуты забил Патрик Шик.
Ссылки по теме