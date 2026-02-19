x
Спорт

Конькобежный спорт. Олимпийский рекорд побит дважды

Зимняя Олимпиада 2026
Конькобежный спорт
время публикации: 19 февраля 2026 г., 18:49
Конькобежный спорт. Олимпийский рекорд побит дважды
AP Photo/Luca Bruno

Во время соревнований конькобежцев на дистанции 1500 метров ьыл дважды побит олимпийский рекорд.

Сначала рекорд побил голландец Юп Веннемарс -1 минутв 43.05 секунды.

Он побил рекорд своего соотечественника Кьельда Нюльса, установленный четыре года назад в Пекине - 1 минута 43.21 секунды.

Его рекорд не продержался долго.

Китаец Нин Чжунъянь установил новый рекорд - 1 минута 41.98 секунды.

Спорт
