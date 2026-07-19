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Рекорды матча за третье место

Футбол
Рекорды мира
Спорт/важное
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 19 июля 2026 г., 03:53 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 04:00
Рекорды матча за третье место
AP Photo/Rebecca Blackwell)

Англичане и французы выдали самый веселый и самый результативный матч чемпионата, в котором "три льва" победили 6:4.

Это первый матч чемпионата мира с 1962 года, в котором обе команды забили не менее четырех голов (СССР - Колумбия 4:4).

Это самый результативный матч чемпионатов мира с 1982 года (Венгрия - Сальвадор 10:1).

Майкл Олисе установил рекорд по голевым передачам в матчах одного чемпионата мира - 7. В 1970 году Пеле сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе стал четвертым футболистом, забившим не менее 10 голов в матчах одного чемпионата мира. В 1958 году Жюст Фонтен забил 13 голов. В 1954 году Шандор Кочиш 11. В 1970 - Герд Мюллер 10.

Букайо Сака стал вторым футболистом сборной Англии, оформившим хет-рик в матче плэй-офф чемпионатов мира. В 1966 году первым стал Джефф Херст.

Джуд Беллингем установил рекорд сборной Англии по количеству голов в матчах одного чемпионата мира или Европы - 7.

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