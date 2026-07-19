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Пресса

"Гаарец": под давлением Азербайджана Кнессет не проголосовал за признание геноцида армян

Кнессет
СМИ
Азербайджан
Армения
Израиль
время публикации: 19 июля 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 07:53
"Гаарец": под давлением Азербайджана Кнессет не проголосовал за признание геноцида армян
Yonatan Sindel/Flash90

Голосование в Кнессете по официальному признанию геноцида армян не состоялось из-за давления со стороны Азербайджана. Как сообщает газета "Гаарец", израильские представители заверили власти в Баку, что вопрос снят с парламентской повестки.

По оценке израильского источника издания, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заблокировал голосование после того, как советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев связался с канцелярией главы правительства. Канцелярия Нетаниягу и Гаджиев не ответили на запрос "Гаарец".

28 июня правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара об официальном признании массового уничтожения армян в Османской империи геноцидом. После этого правительство должно было уведомить Кнессет и вынести вопрос на утверждение пленарного заседания. Саар называл признание моральным и историческим долгом Израиля.

В материалах, сопровождавших решение, упоминались свидетельства основателя подпольной организации НИЛИ Аарона Ааронсона. В 1916 году он подготовил для британских властей меморандум "Pro Armenia", в котором описывал систематическое уничтожение армян и приводил свидетельства, собранные им и членами его семьи.

Азербайджан после решения израильского правительства выступил с резким осуждением и потребовал пересмотреть его. Баку придерживается позиции Турции, отвергающей определение событий 1915 года как геноцида. При этом Азербайджан остается одним из важнейших стратегических партнеров Израиля: страны тесно сотрудничают в военной, энергетической и разведывательной сферах, а азербайджанская территория граничит с Ираном.

Пресса
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