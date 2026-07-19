БАГАЦ приостановил вступление в силу нового закона о телевещании

Верховный суд Израиля, заседая в качестве Высшего суда справедливости (БАГАЦ), издал временный запрет на вступление в силу нового закона о коммуникациях и телевещании. Закон останется замороженным до дальнейшего решения суда по поданным против него петициям.

Закон, продвигаемый министром связи Шломо Караи ("Ликуд"), был окончательно утвержден Кнессетом 16 июля: за него проголосовали 53 депутата, против – 48. Он предусматривает создание нового Управления вещательных коммуникаций, которое должно заменить Второе управление телевидения и радио и Совет кабельного и спутникового телевидения.

Реформа также позволяет создавать новые новостные каналы с минимальным регулированием, отменяет обязательное структурное разделение между телеканалами и принадлежащими им новостными компаниями и переводит вещателей с системы лицензирования на систему регистрации. Кроме того, закон смягчает ограничения на перекрестное владение средствами массовой информации.

Петиции против закона подали депутаты оппозиции, движение "За качество власти", институт "Зулат", ассоциация "Ацлаха" и Организация журналистов. Заявители утверждают, что закон был принят с серьезными нарушениями процедуры, усиливает политическое влияние на регулятор и угрожает независимости новостных редакций и свободе прессы.