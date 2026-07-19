Триатлон. Израильтянин стал победителем Европейского Юниорского кубка

В Изворани, Румыния, состоялся 2026 Europe Triathlon Junior Cuр.

Победителем стал израильтянин Раз Невьелик, который преодолел дистанцию за 31 минуту 16 секунд.

На 7 секунд от него отстал итальянец Давиде Фальдини.

Третье место занял британец Уильям Придден.

В соревнованиях женщин победила Диана Ержанова (Казахстан).

Суперспринт состоял заплыва на 400 метров, велосипедной гонки (11.5 км) и забега на 2.5 км.