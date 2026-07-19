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Спорт

Триатлон. Израильтянин стал победителем Европейского Юниорского кубка

Спорт/важное
Триатлон
время публикации: 19 июля 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 08:34
Триатлон. Израильтянин стал победителем Европейского Юниорского кубка
AP Photo/David Goldman

В Изворани, Румыния, состоялся 2026 Europe Triathlon Junior Cuр.

Победителем стал израильтянин Раз Невьелик, который преодолел дистанцию за 31 минуту 16 секунд.

На 7 секунд от него отстал итальянец Давиде Фальдини.

Третье место занял британец Уильям Придден.

В соревнованиях женщин победила Диана Ержанова (Казахстан).

Суперспринт состоял заплыва на 400 метров, велосипедной гонки (11.5 км) и забега на 2.5 км.

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