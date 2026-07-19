В матче за третье место забиты 10 голов. Англичане победили французов
В матче за третье место чемпионата мира по футболу сборная Англии победила французов 6:4.
Получилась игра с незабываемым сценарием и результатом. После первого тайма англичане вели в счете 4:0.
Команды выдал один из самых ярких матчей турнира.
На 3-й минуте французы потеряли мяч в центре поля. Деклан Райс совершил сольный проход и обводящим ударом открыл счет 0:1.
На 12-й минуте гол англичан не был засчитан из-за офсайда.
На 18-й минуте после подачи углового Эзри Конса (Астон Вилла) головой отправил мяч в нижний угол 0:2.
Французы бросились отыгрываться и на 37-й минуте пропустили. Рэшфорд с центра поля вышел один на один. Забить не сумел, но сделал результативную передачу. Забил Сака 0:3.
На 45-й минуте Эзе разрезал пасом оборону французов. Сака пробил в борьбе с защитником 0:4.
На 46-й минуте у французов на поле вышли Динь, Упамекано, Дембеле и Барколя.
И Пошла совсем другая игра.
На 48-й минуте Упамекано в центре поля отобрал мяч у Уоткинса. Быстрая атака, которую завершил Мбаппе 1:4. На 54-й минуе Мбаппе вывел Барколя один на один 2:4.
В следующие 10 минут французы упустили три голевых момента.
На 66-й минуте Олисе сделал передачу. Мбаппе ворвался в штрафную и отправил мяч в угол 3:4.
На 79-й минуте на поле вышли Беллингем и Андерсон.
На 87-й минуте Сака реализовал пенальти 3:5.
На 6-й минуте компенсированного времени французы перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Дембеле ворвался а штрафную, обыграл защитника и пробил в угол 4:5.
Через 2 минуты быстрая контратака англичан. Беллингем обыграл Лакруа и нанес точный удар 4:6.