В матче за третье место забиты 10 голов. Англичане победили французов

В матче за третье место чемпионата мира по футболу сборная Англии победила французов 6:4.

Получилась игра с незабываемым сценарием и результатом. После первого тайма англичане вели в счете 4:0.

Команды выдал один из самых ярких матчей турнира.

На 3-й минуте французы потеряли мяч в центре поля. Деклан Райс совершил сольный проход и обводящим ударом открыл счет 0:1.

На 12-й минуте гол англичан не был засчитан из-за офсайда.

На 18-й минуте после подачи углового Эзри Конса (Астон Вилла) головой отправил мяч в нижний угол 0:2.

Французы бросились отыгрываться и на 37-й минуте пропустили. Рэшфорд с центра поля вышел один на один. Забить не сумел, но сделал результативную передачу. Забил Сака 0:3.

На 45-й минуте Эзе разрезал пасом оборону французов. Сака пробил в борьбе с защитником 0:4.

На 46-й минуте у французов на поле вышли Динь, Упамекано, Дембеле и Барколя.

И Пошла совсем другая игра.

На 48-й минуте Упамекано в центре поля отобрал мяч у Уоткинса. Быстрая атака, которую завершил Мбаппе 1:4. На 54-й минуе Мбаппе вывел Барколя один на один 2:4.

В следующие 10 минут французы упустили три голевых момента.

На 66-й минуте Олисе сделал передачу. Мбаппе ворвался в штрафную и отправил мяч в угол 3:4.

На 79-й минуте на поле вышли Беллингем и Андерсон.

На 87-й минуте Сака реализовал пенальти 3:5.

На 6-й минуте компенсированного времени французы перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Дембеле ворвался а штрафную, обыграл защитника и пробил в угол 4:5.

Через 2 минуты быстрая контратака англичан. Беллингем обыграл Лакруа и нанес точный удар 4:6.