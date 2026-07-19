x
19 июля 2026
|
последняя новость: 08:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 08:58
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Спорт/важное
Знаменитые спортсмены
Рейтинги
время публикации: 19 июля 2026 г., 08:17 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 08:17
Самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата мира
AP Photo/Julio Cortez

Сегодня завершится чемпионат мира по футболу. В финале встретятся сборные Аргентины и Испании.

Специалисты сайта RankingRoyals на основании данных журнала Forbes составили список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира.

То есть тех, кто больше всех заработал за последний год.

Возглавляет список Криштиану Роналду (300 миллионов долларов).

В десятку входят:

Лионель Месси (140)

Килиан Мбаппе (95)

Эрлинг Холанн (80)

Винисиус Жуниор (60)

Мохамед Салах (55)

Садио Мане (54)

Джуд Беллингем (44)

Ламин Ямаль (43)

Гарри Кейн (41).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2026

Достижение сборной Англии. Антирекорд французов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2026

Биньямин Нетаниягу: Мы поддерживаем Аргентину, в том числе в финале
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2026

Килиан Мбаппе - лучший бомбардир чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2026

Умер известный советский футболист, бывший полузащитник "Бейтара"