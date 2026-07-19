Самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата мира

Сегодня завершится чемпионат мира по футболу. В финале встретятся сборные Аргентины и Испании.

Специалисты сайта RankingRoyals на основании данных журнала Forbes составили список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира.

То есть тех, кто больше всех заработал за последний год.

Возглавляет список Криштиану Роналду (300 миллионов долларов).

В десятку входят:

Лионель Месси (140)

Килиан Мбаппе (95)

Эрлинг Холанн (80)

Винисиус Жуниор (60)

Мохамед Салах (55)

Садио Мане (54)

Джуд Беллингем (44)

Ламин Ямаль (43)

Гарри Кейн (41).