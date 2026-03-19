x
19 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Чемпионат Англии. Даниэль Перец не пропустил. "Святые" победили

время публикации: 19 марта 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 13:14
AP Photo/Jon Super

В матче тридцать шестого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Саутгемптон" победил "Норвич" 1:0.

Победный гол на 24-й минуте забил Финн Азаз.

Лучшим игроком матча признана израильский голкипер "Саутгемптона" Даниэль Перец (оценка 9.1 на британских статистических сервисах).

Он совершил семь сэйвов.

"Святые" одержали четвертую победу в последних пяти матчах и поднялись на шестое место, дающее право участия в переходном турнире за право играть в Премьер-лиге.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Гарри Кейн и Мохамед Салах установили рекорды Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Лига чемпионов. Футболист "Галатасарая" получил тяжелую травму, врезавшись в рекламный щит
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Лига чемпионов. Лионель Месси забил 900-й гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Четвертьфинальные пары Лиги чемпионов