Чемпионат Англии. Даниэль Перец не пропустил. "Святые" победили
время публикации: 19 марта 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 13:14
В матче тридцать шестого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Саутгемптон" победил "Норвич" 1:0.
Победный гол на 24-й минуте забил Финн Азаз.
Лучшим игроком матча признана израильский голкипер "Саутгемптона" Даниэль Перец (оценка 9.1 на британских статистических сервисах).
Он совершил семь сэйвов.
"Святые" одержали четвертую победу в последних пяти матчах и поднялись на шестое место, дающее право участия в переходном турнире за право играть в Премьер-лиге.
