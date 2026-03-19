Чемпионат Англии. Даниэль Перец не пропустил. "Святые" победили

В матче тридцать шестого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Саутгемптон" победил "Норвич" 1:0.

Победный гол на 24-й минуте забил Финн Азаз.

Лучшим игроком матча признана израильский голкипер "Саутгемптона" Даниэль Перец (оценка 9.1 на британских статистических сервисах).

Он совершил семь сэйвов.

"Святые" одержали четвертую победу в последних пяти матчах и поднялись на шестое место, дающее право участия в переходном турнире за право играть в Премьер-лиге.