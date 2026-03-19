19 марта 2026
последняя новость: 13:57
19 марта 2026
|
19 марта 2026
|
последняя новость: 13:57
19 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Гарри Кейн и Мохамед Салах установили рекорды Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 марта 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 12:58
Гарри Кейн и Мохамед Салах установили рекорды Лиги чемпионов
AP Photo/Jon Super

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов 50-е голы в турнире забили Гарри Кейн и Мохамед Салах.

Египтянин не забил пенальти, а позже забил четвертый гол в ворота "Галатасарая" и стал первым африканским футболистом, забившим 50 голов в Лиге чемпионов УЕФА.

Гарри забил два первых гола в ворота "Аталанты" и стал первым английским футболистом, забившим 50 голов в матчах Лиги чемпионов.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Лига чемпионов. Футболист "Галатасарая" получил тяжелую травму, врезавшись в рекламный щит
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Лига чемпионов. Лионель Месси забил 900-й гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Без сюрпризов. Результаты матчей Лиги чемпионов