Гарри Кейн и Мохамед Салах установили рекорды Лиги чемпионов
время публикации: 19 марта 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 12:58
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов 50-е голы в турнире забили Гарри Кейн и Мохамед Салах.
Египтянин не забил пенальти, а позже забил четвертый гол в ворота "Галатасарая" и стал первым африканским футболистом, забившим 50 голов в Лиге чемпионов УЕФА.
Гарри забил два первых гола в ворота "Аталанты" и стал первым английским футболистом, забившим 50 голов в матчах Лиги чемпионов.
