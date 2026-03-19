Гарри Кейн и Мохамед Салах установили рекорды Лиги чемпионов

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов 50-е голы в турнире забили Гарри Кейн и Мохамед Салах.

Египтянин не забил пенальти, а позже забил четвертый гол в ворота "Галатасарая" и стал первым африканским футболистом, забившим 50 голов в Лиге чемпионов УЕФА.

Гарри забил два первых гола в ворота "Аталанты" и стал первым английским футболистом, забившим 50 голов в матчах Лиги чемпионов.