Лига чемпионов. Футболист "Галатасарая" получил тяжелую травму, врезавшись в рекламный щит

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" 4:0.

Матч был омрачен жутким прпоисшествием.

Примерно за 10 минут до конца игры Ноа Ланг (голландец играет за турецкий клуб на правах аренды из "Наполи") врезался в рекламный щит и получил тяжелую травму.

По сообщениям британских, нидерландских и турецких СМИ, "ему оторвало (отрезало) палец на руке".

Футболист потерял сознание.

Его доставили в больницу, где Ноа Лангу была сделана операция.