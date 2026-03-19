19 марта 2026
Лига чемпионов. Футболист "Галатасарая" получил тяжелую травму, врезавшись в рекламный щит

время публикации: 19 марта 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 10:40
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" 4:0.

Матч был омрачен жутким прпоисшествием.

Примерно за 10 минут до конца игры Ноа Ланг (голландец играет за турецкий клуб на правах аренды из "Наполи") врезался в рекламный щит и получил тяжелую травму.

По сообщениям британских, нидерландских и турецких СМИ, "ему оторвало (отрезало) палец на руке".

Футболист потерял сознание.

Его доставили в больницу, где Ноа Лангу была сделана операция.

