x
19 октября 2025
|
последняя новость: 15:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 15:13
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Месси забил три гола и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 октября 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 14:18
Месси забил три гола и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS
AP Photo/John Amis

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" в гостях разгромил "Нешвилл" 5:2..

После первого тайма хозяева вели в счет 2:1.

Первый, второй и четвертый голы в ворота Джо Уиллиса забил Лионель Месси.

В 28 матчах аргентинец забил 25 голов и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

По 20 голов забили Сэм Серридж (Нешвилл) и Дени Буанга (Лос-Анджелес).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Юношеский чемпионат мира по футболу. Бронзовые медали завоевали колумбийцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

Первое поражение южан. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

"Барселона" победила в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

Победный дубль Холанна. Результаты матчей чемпионата Англии