Месси забил три гола и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS
время публикации: 19 октября 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 14:18
В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" в гостях разгромил "Нешвилл" 5:2..
После первого тайма хозяева вели в счет 2:1.
Первый, второй и четвертый голы в ворота Джо Уиллиса забил Лионель Месси.
В 28 матчах аргентинец забил 25 голов и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.
По 20 голов забили Сэм Серридж (Нешвилл) и Дени Буанга (Лос-Анджелес).
