Месси забил три гола и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" в гостях разгромил "Нешвилл" 5:2..

После первого тайма хозяева вели в счет 2:1.

Первый, второй и четвертый голы в ворота Джо Уиллиса забил Лионель Месси.

В 28 матчах аргентинец забил 25 голов и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

По 20 голов забили Сэм Серридж (Нешвилл) и Дени Буанга (Лос-Анджелес).