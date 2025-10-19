Юношеский чемпионат мира по футболу. Бронзовые медали завоевали колумбийцы
время публикации: 19 октября 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 13:47
В Чили сегодня (по израильскому времени в ночь с воскресенья на понедельник) завершится юношеский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 20 лет).
Бронзовые медали завоевали колумбийцы, победившие французов 1:0.
Победный гол на второй минуте забил Оскар Переа (АФС, Португалия).
Колумбийцы второй раз завоевали бронзовые медали (впервые - в 2003 году).
В финале встретятся сборные Аргентины и Марокко.
