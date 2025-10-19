x
19 октября 2025
Спорт

Юношеский чемпионат мира по футболу. Бронзовые медали завоевали колумбийцы

Футбол
время публикации: 19 октября 2025 г., 13:47
Юношеский чемпионат мира по футболу. Бронзовые медали завоевали колумбийцы
AP Photo/Gustavo Garello

В Чили сегодня (по израильскому времени в ночь с воскресенья на понедельник) завершится юношеский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 20 лет).

Бронзовые медали завоевали колумбийцы, победившие французов 1:0.

Победный гол на второй минуте забил Оскар Переа (АФС, Португалия).

Колумбийцы второй раз завоевали бронзовые медали (впервые - в 2003 году).

В финале встретятся сборные Аргентины и Марокко.

