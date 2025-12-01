В ходе чемпионата Ирана футболистов чуть не отравили и забросали камнями

Ужасный инцидент произошел перед матчем второй лиги (Азадеган) чемпионата Ирана "Шардари" – "Санат Нафт" (Абадан).

На футболистов гостей было совершено нападение, сообщает "Чемпионат".

В раздевалке "Санат Нафт" было распылено токсическое вещество. Спортсмены и персонал команды были вынуждены бежать из раздевалки. Некоторые теряли сознание и их приводили в чувство при помощи нашатыря.

Затем болельщики местной команды стали забрасывать футболистов камнями. Чудом никто не погиб.