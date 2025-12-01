В ходе чемпионата Ирана футболистов чуть не отравили и забросали камнями
время публикации: 01 декабря 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 13:43
Ужасный инцидент произошел перед матчем второй лиги (Азадеган) чемпионата Ирана "Шардари" – "Санат Нафт" (Абадан).
На футболистов гостей было совершено нападение, сообщает "Чемпионат".
В раздевалке "Санат Нафт" было распылено токсическое вещество. Спортсмены и персонал команды были вынуждены бежать из раздевалки. Некоторые теряли сознание и их приводили в чувство при помощи нашатыря.
Затем болельщики местной команды стали забрасывать футболистов камнями. Чудом никто не погиб.
