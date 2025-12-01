x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 14:24
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В ходе чемпионата Ирана футболистов чуть не отравили и забросали камнями

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 01 декабря 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 13:43
В ходе чемпионата Ирана футболистов чуть не отравили и забросали камнями
AP Photo

Ужасный инцидент произошел перед матчем второй лиги (Азадеган) чемпионата Ирана "Шардари" – "Санат Нафт" (Абадан).

На футболистов гостей было совершено нападение, сообщает "Чемпионат".

В раздевалке "Санат Нафт" было распылено токсическое вещество. Спортсмены и персонал команды были вынуждены бежать из раздевалки. Некоторые теряли сознание и их приводили в чувство при помощи нашатыря.

Затем болельщики местной команды стали забрасывать футболистов камнями. Чудом никто не погиб.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2025

Скончался легендарный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Мунтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025

Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" победил в Лондоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025

Обладателем Кубка Либертадорес стал "Фламенго"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025

Футбол. "Милан" победил "Лацио" и лидирует в Серии А. Результаты матчей