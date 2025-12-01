Скончался легендарный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Мунтян

В Киеве на 80-м году жизни скончался бывший полузащитник сборной СССР и киевского "Динамо" Владимир Мунтян. О его смерти 1 декабря после продолжительной болезни сообщила пресс-служба киевского клуба и украинские СМИ.

Владимир Мунтян родился 14 сентября 1946 года в Котовске Одесской области (ныне Подольск). С детства жил в Киеве, где прошел школу "Динамо" и в итоге провел за основной состав клуба всю свою карьеру.

За "Динамо" Мунтян сыграл более 300 матчей в чемпионате СССР, семь раз становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. В составе киевлян он также завоевал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА сезона 1974/75, став одним из символов "золотой" команды середины 1970-х.

За сборную СССР полузащитник Мунтян выступал с 1968 по 1976 годы: провел 49 матчей и забил 7 мячей, был участником чемпионата мира 1970 года и серебряным призёром чемпионата Европы-1972. В 1969 году по версии еженедельника "Футбол-Хоккей" был признан лучшим футболистом СССР.

После окончания игровой карьеры Мунтян работал тренером: возглавлял клубы в Украине и за рубежом, молодежную сборную Украины, а также входил в тренерский штаб национальной команды. Он был заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером Украины, занимал руководящие посты в Федерации футбола Украины и Ассоциации ветеранов футбола.