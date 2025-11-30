Футбол. "Милан" победил "Лацио" и лидирует в Серии А. Результаты матчей
время публикации: 30 ноября 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 14:20
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Италии. "Милан" победил "Лацио" 1:0 и поднялся на первое место.
Дженоа - Верона 2:1
Парма - Удинезе 0:2
Ювентус (Турин) - Кальяри 2:1
Оба гола в ворота островитян забил Кенан Йылдыз.
Милан - Лацио (Рим) 1:0
Победный гол Рафаэль Леан забил на 51-й минуте. Это его 60-й гол в Серии А.
