Футбол. "Милан" победил "Лацио" и лидирует в Серии А. Результаты матчей

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Италии. "Милан" победил "Лацио" 1:0 и поднялся на первое место.

Дженоа - Верона 2:1

Парма - Удинезе 0:2

Ювентус (Турин) - Кальяри 2:1

Оба гола в ворота островитян забил Кенан Йылдыз.

Милан - Лацио (Рим) 1:0

Победный гол Рафаэль Леан забил на 51-й минуте. Это его 60-й гол в Серии А.