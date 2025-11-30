x
Спорт
Спорт

Футбол. "Милан" победил "Лацио" и лидирует в Серии А. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 30 ноября 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 14:20
Футбол. "Милан" победил "Лацио" и лидирует в Серии А. Результаты матчей
AP Photo/Antonio Calanni

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Италии. "Милан" победил "Лацио" 1:0 и поднялся на первое место.

Дженоа - Верона 2:1

Парма - Удинезе 0:2

Ювентус (Турин) - Кальяри 2:1

Оба гола в ворота островитян забил Кенан Йылдыз.

Милан - Лацио (Рим) 1:0

Победный гол Рафаэль Леан забил на 51-й минуте. Это его 60-й гол в Серии А.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
