Обладателем Кубка Либертадорес стал "Фламенго"

В финале Кубка Либертадорес, который состоялся в Лиме, встречались две бразильские команды.

"Фламенго" победил 1:0 "Палмейрас" 1:0.

"Фламенго" за последние шесть лет третий раз становится обладателем Кубка Либертаддорес.

Последние 7 раз почетный трофей выигрывали бразильские клубы.

Победный гол на 67-й минуте забил бывши защитник "Порту", "Реала" и "Ювентуса" Данилу.