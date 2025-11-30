Обладателем Кубка Либертадорес стал "Фламенго"
время публикации: 30 ноября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 14:54
В финале Кубка Либертадорес, который состоялся в Лиме, встречались две бразильские команды.
"Фламенго" победил 1:0 "Палмейрас" 1:0.
"Фламенго" за последние шесть лет третий раз становится обладателем Кубка Либертаддорес.
Последние 7 раз почетный трофей выигрывали бразильские клубы.
Победный гол на 67-й минуте забил бывши защитник "Порту", "Реала" и "Ювентуса" Данилу.
