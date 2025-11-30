x
Спорт

Обладателем Кубка Либертадорес стал "Фламенго"

Футбол
время публикации: 30 ноября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 14:54
Обладателем Кубка Либертадорес стал "Фламенго"
AP Photo/Martin Mejia

В финале Кубка Либертадорес, который состоялся в Лиме, встречались две бразильские команды.

"Фламенго" победил 1:0 "Палмейрас" 1:0.

"Фламенго" за последние шесть лет третий раз становится обладателем Кубка Либертаддорес.

Последние 7 раз почетный трофей выигрывали бразильские клубы.

Победный гол на 67-й минуте забил бывши защитник "Порту", "Реала" и "Ювентуса" Данилу.

