Спорт

Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" победил в Лондоне

Футбол
время публикации: 30 ноября 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 17:22
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" победил в Лондоне
AP Photo/Dave Thompson

В матче тринадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" 2:1.

"Манчестер Юнайтед" оттеснил "Кристал Пэлас" на седьмое место.

В первые 15 минут были четыре голевых момента. Ближе к открытию счета были лондонцы.

На 27-й минуте грубо ошибся голкипер гостей. Пино бил по пустым воротам. Защитник сумел блокировать удар.

На 36-й минуте Матета реализовал пенальти. Причем французу пришлосмь бить дважды. Первый раз видеоассистенты усмотрели нарушение.

Во втором тайме "красные дьяволы" дважды забили после стандартов. На 54-й минуте после навеса со штрафного Джошуа Зиркзее нанес удар в ближний угол 1:1. Это его первый гол в чемпионате в 2025 году.

На 63-й минуте Мейсон Майнт забил ударом со штрафного.

Спорт
