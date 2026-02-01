Финал Открытого чемпионата Австралии. Карлос Алькарас победил Новака Джоковича
время публикации: 01 февраля 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 14:01
Победителем Открытого чемпионата Австралии стал Карлос Алькарас.
В финале испанец одержал волевую победу над легендарным сербом Новаком Джоковичем 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Финал продолжался три часа четыре минуты.
Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного "Большого шлема" (22 года и 8 месяцев).
Предыдущий рекорд установил британец Дон Бадж в 1938 году (22 года и 363 дня).
Новак Джокович впервые проиграл в 11 финалах Открытого чемпионата Австралии.
