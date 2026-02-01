x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 15:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 15:02
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Финал Открытого чемпионата Австралии. Карлос Алькарас победил Новака Джоковича

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 01 февраля 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 14:01
Финал Открытого чемпионата Австралии. Карлос Алькарас победил Новака Джоковича
AP Photo/Mark Baker

Победителем Открытого чемпионата Австралии стал Карлос Алькарас.

В финале испанец одержал волевую победу над легендарным сербом Новаком Джоковичем 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Финал продолжался три часа четыре минуты.

Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного "Большого шлема" (22 года и 8 месяцев).

Предыдущий рекорд установил британец Дон Бадж в 1938 году (22 года и 363 дня).

Новак Джокович впервые проиграл в 11 финалах Открытого чемпионата Австралии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала Елена Рыбакина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Кристиан Харисон и Нил Скупски
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Элизе Мертенс и Чжан Шуай - победительницы Открытого чемпионата Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2026

Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Австралии