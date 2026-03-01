x
01 марта 2026
Спорт

Футбол. Чемпионат Англии. Антирекорд "Тоттенхэма". Победа "Манчестер Юнайтед"

Футбол
время публикации: 01 марта 2026 г., 19:00
Футбол. Чемпионат Англии. Антирекорд "Тоттенхэма". Победа "Манчестер Юнайтед"
AP Photo/Dave Thompson

Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Англии. Все сегодняшние матчи завершились со счетом 2:1.

Брайтон энд Хоув - Ноттингем Форест 2:1

Впервые с ноября "чайки" выиграли два матча подряд.

Фулхэм (Лондон) - Тоттенхэм (Лондон) 2:1

"Тоттенхэм" повторил клубный антирекорд - 10 матчей в Премьер-лиге без побед. Антирекорд установлен в 1994 году (тогда главным тренером "шпор" был Освальдо Ардилес).

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас (Лондон) 2:1

"Красные дьяволы" одержали четвертую победу в последних пяти играх и впервые с мая 2023 года поднялись на третье место.

Спорт
