Футбол. Чемпионат Англии. Антирекорд "Тоттенхэма". Победа "Манчестер Юнайтед"
время публикации: 01 марта 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 19:06
Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Англии. Все сегодняшние матчи завершились со счетом 2:1.
Брайтон энд Хоув - Ноттингем Форест 2:1
Впервые с ноября "чайки" выиграли два матча подряд.
Фулхэм (Лондон) - Тоттенхэм (Лондон) 2:1
"Тоттенхэм" повторил клубный антирекорд - 10 матчей в Премьер-лиге без побед. Антирекорд установлен в 1994 году (тогда главным тренером "шпор" был Освальдо Ардилес).
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас (Лондон) 2:1
"Красные дьяволы" одержали четвертую победу в последних пяти играх и впервые с мая 2023 года поднялись на третье место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026